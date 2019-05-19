В Эвенкии эвакуировали 30 человек во время пожара в двухэтажном доме

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-19T11:52:56+03:00

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В Эвенкийском районе в ночь на 19 мая произошел крупный пожар. В Туре около часа ночи загорелся двухэтажный многоквартирный дом. В нем проживали несколько семей, всего 30 человек. Несмотря на поздний час, некоторые жильцы не спали. Они почувствовали, что пахнет дымом и позвонили в пожарную часть.

- В 02:15 пожар локализован на площади 900 квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю. – 19 мая в 12.00 пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 23 человека, 4 единицы техники.

Во время пожара некоторые жители выбегали из горящего дома, даже не успев накинуть верхнюю одежду. Люди остались без мебели, вещей и даже без документов – все уничтожил огонь.

Тушат пожар в Туре Фото: Вячеслав Каминский

- Была создана комиссия по ликвидации последствий крупного пожара, в которую вошли представители полиции, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - По итогам заседания было принято решение об оперативной помощи пострадавшим в части восстановления утерянных в огне документов. Всего за помощью по линии управления по вопросам миграции обратились трое погорельцев.

В ближайшее время всем пострадавшим бесплатно выдадут документы, удостоверяющие личность. Сейчас полицейские продолжают следить за общественным порядком на месте ЧП. Дом оцеплен. Пожарные дознаватели разбираются в причинах возгорания. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, часть погорельцев находится у родственников, остальные расположились в местной гостинице и актовом зале клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU