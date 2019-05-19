2019-05-19T07:30:47+03:00
Происшествия

«Тебя дети дома ждут»: в Красноярском крае женщина ушла с работы и пропала

Пользователи соцсетей выдвигают разные версии ее исчезновения
Ольга КОСТИНА
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Валентина Залетова пропала 18 мая Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскВалентина Залетова пропала 18 мая Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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В Красноярском крае разыскивается 24-летняя Валентина Залетова. Информация об этом появилась в группе волонтеров «Поиск пропавших детей – Красноярск» вечером 18 мая.

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, женщина проживается в Емельяновском районе в селе Еловое. 13 мая она вышла из дома (ул. Заречная, 42) и отправилась на работу в школу. В конце рабочего дня, на часах было около 18.30, Валентина ушла с работы. С тех пор ее местонахождения неизвестно. Родственники очень переживают.

«Сестренка, вернись, пожалуйста, тебя дети дома ждут!», - умоляет сестра пропавшей, Лидия.

Знакомая пропавшей Валентины написала, что та могла уехать со своим приятелем. Но так ли это, пока нет точной информации.

Приметы пропавшей: рост 172 см, глаза зеленые, волосы светлые мелированные ниже плеч.

Была одета: коричневая куртка с черными вставками, черные кроссовки с розовыми полосками, синие джинсы.

При себе у Валентины был лишь сотовый телефон.

Всем, кто может что-либо сообщить о местонахождении Валентины Залетовой, просьба звонить по телефонам:

8(31933) 25-850 полиция Емельяново;

8-950-996-60-66 волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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