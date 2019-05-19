«Тебя дети дома ждут»: в Красноярском крае женщина ушла с работы и пропала
В Красноярском крае разыскивается 24-летняя Валентина Залетова. Информация об этом появилась в группе волонтеров «Поиск пропавших детей – Красноярск» вечером 18 мая.
По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, женщина проживается в Емельяновском районе в селе Еловое. 13 мая она вышла из дома (ул. Заречная, 42) и отправилась на работу в школу. В конце рабочего дня, на часах было около 18.30, Валентина ушла с работы. С тех пор ее местонахождения неизвестно. Родственники очень переживают.
«Сестренка, вернись, пожалуйста, тебя дети дома ждут!», - умоляет сестра пропавшей, Лидия.
Знакомая пропавшей Валентины написала, что та могла уехать со своим приятелем. Но так ли это, пока нет точной информации.
Приметы пропавшей: рост 172 см, глаза зеленые, волосы светлые мелированные ниже плеч.
Была одета: коричневая куртка с черными вставками, черные кроссовки с розовыми полосками, синие джинсы.
При себе у Валентины был лишь сотовый телефон.
Всем, кто может что-либо сообщить о местонахождении Валентины Залетовой, просьба звонить по телефонам:
8(31933) 25-850 полиция Емельяново;
8-950-996-60-66 волонтеры (круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU