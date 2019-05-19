В центре Красноярска женщина попала под колеса иномарки прямо на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 07:18 2019-05-19T07:18:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На левобережье Красноярска 63-летняя женщина попала под колеса иномарки. Информация об этом появилась в соцсетях. Уже опубликовано видео с камеры уличного видеонаблюдения.

ДТП произошло на пересечении улиц Ленина Вейнбаума 18 мая около четырех дня. Судя по записи, пенсионерка переходила дорогу правильно – по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. И почти дошла до обочины, когда автомобиль «Toyota Auris», двигающийся по Ленина в сторону Перенсона, повернул направо и сбил ее.

- Водитель должен был предоставить преимущество, но не сделал этого, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД края. – Сейчас пострадавшая находится в больнице.

За рулем автомобиля была женщина. Это видно по видеозаписи: сразу после случившегося она выбежала из машины и бросилась к упавшей на дорогу пострадавшей.

«По всей видимости, в мертвую зону стойки правой попала», - предполагают сейчас соцсетях.

Фото и видео: ЧП-Красноярск.

Ленина - Вейнбаума пешеход попал под колеса.Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru

ИСТОЧНИК KP.RU