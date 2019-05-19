На левобережье Красноярска появится еще один исторический квартал

СЕГОДНЯ 05:35 2019-05-19T05:35:57+03:00

Так будет выглядеть новый квартал в 2028 году Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Его обустроят в районе улиц Марковского, Вейнбаума и Ленина

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В центральной части Красноярска появится еще один исторический квартал. В городской администрации показали проект будущих преобразований.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, планируется обустроить исторический квартал в районе улиц Марковского, Вейнбаума и Ленина. Здесь восстановят объект культурного наследия - дом Потехина (Вейнбаума, 21). В сороковые годы именно в нем проживал Святитель Лука.

Планы на этот участок большие Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Сейчас эти постройки заброшены и выглядят довольно неприглядно. Предполагается, что к 400-летию краевого центра это место кардинально преобразится. Исторические усадьбы останутся на месте, но их отреставрируют. Выглядеть они будут так же, как 100 лет назад.

- Внутри квартала появится уютный сквер, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Исторические здания конца 19-го -начала 20-го века будут отреставрированы.

Старые здания отреставрируют Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Здесь же планируется открыть музей святителя Луки, детский центр, картинную галерею, пункты общественного питания, хостел и информационный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU