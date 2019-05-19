2019-05-19T05:09:43+03:00
Происшествия

В Красноярске нашлась 12-летняя девочка, которая после школы не вернулась домой

Информация появилась в группе волонтеров
Ольга КОСТИНА
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С девочкой сейчас все хорошо Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскС девочкой сейчас все хорошо Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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«НАЙДЕНА. ЖИВА.»: это информация со странички волонтеров группы «Поиск пропавших детей – Красноярск» в соцсети. И касается она 12-летней школьницы Валентины Котовой. Девочка пропала 16 мая. В тот день она пришла в школу №47 (проспект Красноярский рабочий 30б). Но с учебы домой не пришла.

«Вчера она была в школе, опоздала на 2 часа уроки у нас с 13:00 пришла она в 15:00, сегодня не было», - писали в соцсетях.

«Это дитя в нашем дворе на Тобольской гуляла часто, я даже ума приложить не могла, что она в пропавших числилась, пока запись не увидела», - написала красноярка Кристина.

Когда пропадают люди, это всегда страшно. Если на ориентировке ребенок, еще тяжелее. К счастью, с Валей все хорошо. При каких обстоятельствах девочка нашлась, не сообщается. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, одной из первых об этом узнала учительница.

Пользователи соцсетей предполагают, что школьница могла обидеться на родных и так показала свой характер. Еще одна версия – безответная любовь.

«Навела шороху, очень хорошо, что нашлась жива и здорова! Очень плохо, что вообще терялась! Терпения и мудрости родителям, мозгов и совести детям!».

В любом случае, сейчас соответствующие службы будут заниматься в сложившейся ситуации. Будет проводиться работа в школе и с родителями девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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