В мэрии Красноярска рассказали, почему газоны стали синими
Красноярцы обратили внимание, что в городе в некоторых местах посинели газоны. Земля покрылась какой-то голубой то ли пылью, то ли краской. Даже задавались вопросами в социальных сетях, не опасно ли это. Например, на улице Ленина или на Декабристов.
И вот в мэрии пояснили, что на самом деле ничего опасного в голубом цвете нет. На самом деле это новая технология гидропосева. Семена травы наносят на землю с помощью жидкого специального клея. Этот метод, по мнению специалистов, является самым качественным. Приживаемость травы по нему намного выше, чем при обычной посадке семенами. В настоящее время работы ведутся на улицах Игарская, Декабристов, Ленина.
Но это еще не все: в планах озеленителей посадить рулонные газоны там, где требуется благоустройство территорий после строительства дорог. Добавим, что на днях озеленители приступили к оформлению вертикальных фигур. Для этого специально были выращены около миллиона саженцем декоративных почвопокровных растений.
ИСТОЧНИК KP.RU