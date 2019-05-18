В мэрии Красноярска рассказали, почему газоны стали синими

СЕГОДНЯ 17:10 2019-05-18T17:10:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярцы обратили внимание, что в городе в некоторых местах посинели газоны. Земля покрылась какой-то голубой то ли пылью, то ли краской. Даже задавались вопросами в социальных сетях, не опасно ли это. Например, на улице Ленина или на Декабристов.

И вот в мэрии пояснили, что на самом деле ничего опасного в голубом цвете нет. На самом деле это новая технология гидропосева. Семена травы наносят на землю с помощью жидкого специального клея. Этот метод, по мнению специалистов, является самым качественным. Приживаемость травы по нему намного выше, чем при обычной посадке семенами. В настоящее время работы ведутся на улицах Игарская, Декабристов, Ленина.

Но это еще не все: в планах озеленителей посадить рулонные газоны там, где требуется благоустройство территорий после строительства дорог. Добавим, что на днях озеленители приступили к оформлению вертикальных фигур. Для этого специально были выращены около миллиона саженцем декоративных почвопокровных растений.

ИСТОЧНИК KP.RU