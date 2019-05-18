Власти заставят устранить нарушения, допущенные при строительстве в Красноярске спортивных объектов

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-18T13:38:29+03:00

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Не так давно в социальных сетях красноярцы бурно критиковали фотографии, сделанные возле двух объектов Универсиады – «Сопки» и «Радуги». А также левобережной развязки. Ругать подрядчиков объективно есть за что: инженерные сети проложены как попало, кабели наружу, грунт на склонах сползает вместе с талыми водами, асфальт на дорожках проваливается.

Власти пообещали: разберемся. И вот накануне председатель краевого правительства Юрий Лапшин пригласил представителей профильных министерств, а также администрацию Красноярска и подрядчиков строительства прогуляться на объекты Универсиады, чтобы посмотреть своими глазами на то, что вызвало такой гнев у общественников.

В результате принято такое решение: основную часть выявленных недостатков должны устранить подрядчики в рамках гарантийных обязательств. Компания «Сибиряк» подтвердила, что уже занимается этим.

К слову, Юрий Лапшин посоветовал мэрии города подумать, как можно украсить новый Николаевский проспект. Места здесь много, можно найти какие-то художественные решения, применить ландшафтное проектирование, установить архитектурные формы.

По части благоустройства проспект Николаевский должен стать образцовым, − председатель краевого правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU