«А вечером хоть глаз коли!»: жители Красноярска жалуются на работающие днем фонари

СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-17T15:00:04+03:00

В районе Четвертого моста жители уже несколько дней наблюдают уличные фонари, которые горят в дневное время

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В редакцию КП обратилась жительница Красноярска Виктория, она пожаловалась на уличные фонари, которые потерялись во времени и работают днем. К вечеру уличное освещение отключается:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/709033" frameborder="0"></iframe> На четвертом мосту горят фонари. Видео: от подписчика КП-Красноярск.

- Вчера вечером ждала своего ребенка с тренировки, а на улице хоть глаз коли. А сегодня днем что? О чудо! Они горят и освещают улицы. И правда, солнечного света ведь мало, - шутит Виктория.

Фонари горят днем. Фото: Виктория, читательница КП

Фонари работают в светлое время суток уже несколько дней, и пока эту проблему, видимо, не торопятся исправлять.

Напомним, что в сентябре прошлого года на обновление системы освещения в Красноярске было выделено почти полмиллиарда рублей. Фонари стали загораться и гаснуть автоматически, правда не везде. Под модернизацию попали только 45 городских объектов, среди них улицах Калинина, Декабристов, Карла Маркса, Партизана Железняка, Тотмина, 9 Мая, Шахтеров, проспектах Свободный и имени газеты «Красноярский рабочий», Лесопарковой, Кишиневской, Борисевича, Вавилова, Ладо Кецховели, Воронова. Подробнее об этом читайте тут.

ИСТОЧНИК KP.RU