Объявлено о запуске нового рейса Красноярск – Иркутск
Открывается новый регулярный рейс из Иркутска в Красноярск и обратно. Как сообщили в компании S7, вылеты будут осуществляться пять раз в неделю. А именно - по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
«Борт» вылетит в 04.50 из Иркутска и в 5.50 (по местному времени) прибудет в Красноярск. Обратный рейс из Красноярска в 1.10, приземление в Иркутске в 04.00.
Полеты будут выполняться на современных самолетах Embraer 170. Они рассчитаны на перевозку 78 пассажиров в салоне экономкласса.
- Мы ожидаем высокий интерес со стороны пассажиров, - отмечает отмечает Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group. – Предполагаем, рейсы будут востребован как для решения рабочих вопросов, так и для личных путешествий.
Билеты уже в продаже. Их можно купить на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android, а также во всех офисах S7.
ИСТОЧНИК KP.RU