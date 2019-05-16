Отключения горячей воды начинаются в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:16 2019-05-16T14:17:55+03:00

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Отопительный сезон в Красноярске почти завершен. С 00.00 20 мая подача тепла в дома горожан прекратится. А в 9.00 того же дня в квартирах, которые отапливаются ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании, отключат горячую воду.

Напомним, это необходимо для проведения испытаний сети и ремонтных работ. Горячей воды не будет в четырех районах – Кировском и Ленинском, а также части Советского и Свердловского (смотрим схему).

Важно: срок отключения сократили на один день. И теперь он равняется 9 суткам. Так что вода начнет поступать в дома уже в 9.00 29 мая.

- Если где-то участок теплосети не потребует ремонта, начнем возвращать горячую воду раньше указанного срока, - рассказал главный инженер Красноярской теплотранспортной компании СГК Дмитрий Иванов.

К сведению, горячую воду в Красноярске собираются отключать в три этапа. В мае у тех, кого обслуживает ТЭЦ-1, в июне - ТЭЦ-3 и в июле - ТЭЦ-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU