2019-05-15T08:16:48+03:00
Звезды

Стала известна дата проведения фестиваля «МИР Сибири» в Шушенском

Гостей и участников ждут с 12 по 14 июля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Стала известна дата проведения фестиваля «МИР Сибири» в ШушенскомСтала известна дата проведения фестиваля «МИР Сибири» в ШушенскомФото: Диана ИВАНОВА
Изменить размер текста:

Стала известна дата проведения XVI Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» в Шушенском. Гостей и участников ждут с 12 по 14 июля. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказали учредители и организаторы события. Обозначим, что организаторами выступают министерство культуры края, дирекция международного фестиваля «МИР Сибири», Центр международных и региональных культурных связей и администрация Шушенского района.

Добавим, что «МИР Сибири» – одно из самых крупных отечественных событий в сфере этнической музыки и традиционных ремесел. Ежегодно фестиваль объединяет более 30 тысяч туристов из России и зарубежных государств. В 2018 году «МИР Сибири» стал одним из лучших проектов Национальной премии в области событийного туризма, обойдя пятнадцать конкурентов со всей страны. Фестиваль получил гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие популяризации народных традиций и промыслов».

Во время Универсиады-2019 зимняя кавер-версия фестиваля собрала на своих площадках более 20 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина простила себе миллионный долг и угрозами вымогала деньги у банка-кредитора
Сразу три бассейна появятся в Гагаринском парке Красноярска
Добраться до острова Татышев можно будет на шаттле
Объявлено о запуске нового рейса Красноярск – Иркутск
Отключения горячей воды начинаются в Красноярске
Ночью на выезде из Красноярска перекроют дорогу
Хронических алкоголиков лишили водительских прав в Красноярском крае
Объявлена дата отключения отопления в Красноярске
В Красноярске расширят кладбище Бадалык
«Мусора – дуры!»: после пьяного дебоша сын председателя Ачинского райсовета депутатов попал под уголовное дело
В парке «Гремячая грива» вырезали кабель на 2 млн рублей
Двух исчезнувших сестер-школьниц обнаружили ночью на дороге в Красноярском крае
В городах Красноярского края подорожал проезд в автобусах
«На вид 15 лет»: пропавшую в Красноярске женщину нашли благодаря ориентировке