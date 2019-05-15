Стала известна дата проведения фестиваля «МИР Сибири» в Шушенском

15 Май 07:41 2019-05-15T08:16:48+03:00

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Стала известна дата проведения XVI Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» в Шушенском. Гостей и участников ждут с 12 по 14 июля. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказали учредители и организаторы события. Обозначим, что организаторами выступают министерство культуры края, дирекция международного фестиваля «МИР Сибири», Центр международных и региональных культурных связей и администрация Шушенского района.

Добавим, что «МИР Сибири» – одно из самых крупных отечественных событий в сфере этнической музыки и традиционных ремесел. Ежегодно фестиваль объединяет более 30 тысяч туристов из России и зарубежных государств. В 2018 году «МИР Сибири» стал одним из лучших проектов Национальной премии в области событийного туризма, обойдя пятнадцать конкурентов со всей страны. Фестиваль получил гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие популяризации народных традиций и промыслов».

Во время Универсиады-2019 зимняя кавер-версия фестиваля собрала на своих площадках более 20 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU