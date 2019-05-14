2019-05-14T12:03:32+03:00
Общество

Tele2 укрепляет партнерство с Samsung в рознице

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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2, продолжает серию партнерских проектов с мировым лидером в области абонентского оборудования Samsung. С 8 мая клиенты могут получить кешбэк за покупку 4G-смартфона Samsung в розничной сети Tele2. В результате развития сотрудничества с вендором в марте Samsung стал вторым по количеству мобильных устройств, представленных в дистрибуции Tele2.

В рамках сотрудничества с Samsung Tele2 запускает акцию «Кешбэк за покупку 4G-смартфона Samsung». При покупке 4G-смартфона Samsung в интернет-магазине или салонах связи оператора клиенты получат кешбэк. Так, пользователям тарифов «Мой онлайн» Tele2 вернет 500 рублей, а клиентам «Мой онлайн+» – 1 000 рублей. Денежные средства зачисляются на счет мобильного телефона и могут быть использованы для оплаты услуг связи Tele2. Предложение доступно как новым, так и действующим абонентам Tele2.

В акции участвуют все 4G-смартфоны Samsung, в том числе обновленная линейка смартфонов Galaxy A, которая воплощает актуальные инновации по доступной цене. Их отличают стильный дизайн, большой экран, улучшенная камера и мощная батарея. Бестселлер в обновленной линейке Galaxy A – модель Galaxy A50. Устройство оснащено тройной AI-камерой, аккумулятором 4000 мАч и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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