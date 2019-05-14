СЕГОДНЯ 07:05 2019-05-14T07:05:14+03:00

Праздничные линейки у выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с 17 по 25 мая

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Даты проведения последних звонков определили в Красноярском крае. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

В этом году праздничные линейки у выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с 17 по 25 мая. Всего в последних звонках примут участие около 15 000 11-классников и около 30 000 ребят, заканчивающих 9-е классы.

В Красноярске торжественные линейки в 113 школах пройдут 24 мая.

- Самые большие выпуски – более ста человек, традиционно в городе Красноярске в 8 школах: в гимназии «Универс», в гимназии №13, Лицеи №1, лицеи №7, школе №143, школе №149, школе №150 и школе №151. Рекордное количество выпускников 11-х классов в школе №150 – 146 человек. В 29 школах края из 11-х классов выпускается всего один человек, но несмотря на это праздник для таких ребят тоже будет проведен, - говорят в пресс-службе минобра края.

Также в ведомстве напомнили, что пить спиртное и находиться на улице позже 23.00 без сопровождения взрослых школьникам запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU