Собственная подпись обошлась жителю Красноярского края в 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:01 2019-05-13T07:01:47+03:00

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Житель Богучанского района попытался обмануть и друга, и суд, чтобы не отдавать взятую взаймы сумму. Даже придумал себе вполне убедительную легенду. Но ничего не вышло, в результате ему пришлось расплачиваться с долгами вдвойне в принудительном порядке. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевых судебных приставов.

Мужчина занял у товарища 60 тысяч рублей и написал соответствующую расписку. Обязался, что если не вернет деньги в срок, тогда оплатит и неустойку в таком же размере. Однако свое обещание нарушил, деньги не вернул. Тогда займодатель направился с распиской в суд.

Должник на суде уверял: его вообще в Богучанах не было, он служил по контракту в другом регионе. А паспорт потерял. Так что ни о каких деньгах знать не слышал. Но откуда ему было знать, что суд привлечет к делу эксперта. Тот и подтвердил: и расписка, и подпись на ней сделаны рукой должника.

Поскольку добровольно возвращать 120 тысяч рублей, с учетом неустойки, ответчик не спешил, за дело взялись судебные приставы. Наложили ограничение на банковский счет и автомобиль, запретили выезжать за границу. И вскоре долг был погашен.

ИСТОЧНИК KP.RU