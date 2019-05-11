Автобусы Красноярска переходят на оплату по смартфону

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-11T13:21:37+03:00

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Скоро во всех автобусах Красноярска можно будет оплатить проезд с помощью смартфона. Новый сервис действовал на 23 маршрутах. На днях к нему подключились три - № 61, 63 и 83, а на следующей неделе их примеру последует еще один - № 91, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Систему оплаты посредством QR-кода запустили примерно месяц назад. Чтобы ею воспользоваться, нужно скачать приложение «Транспорт Красноярска» и привязать к нему банковскую карту. Далее заходим в салон автобуса, ищем там специальную наклейку и платим.

КОНКРЕТНО

Сейчас заплатить за проезд со смартфона можно в автобусах 23 маршрутов: 10, 11, 12, 14, 18, 18С, 19, 26, 31, 37, 38, 40, 40А, 40С, 49, 52, 55, 56, 61, 64, 83, 87, 95. А также на некоторых автобусах №3, 20, 85, 90, 99. В ближайшее время такие наклейки должны появиться в салонах всех автобусов, троллейбусов и трамваев, говорят в мэрии.

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Приложение для оплаты проезда в автобусах установили 4,5 тысячи красноярцев

Новый сервис, который для оплаты проезда запустила мэрия Красноярска, - приложение для мобильных, за неделю скачали 4,5 тысячи горожан. Называется приложение «Транспорт Красноярска», и работает оно с 18 апреля. Большая часть тех, кто воспользовался приложением, - пользователи системы Android. Их 65 процентов. В основном билеты через приложение пока покупают пассажиры автобусов № 49, 52 и 87 (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU