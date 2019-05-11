2019-05-11T13:21:37+03:00
Общество

Автобусы Красноярска переходят на оплату по смартфону

Такая система действует почти на 30 маршрутах
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярские автобусы переходят на оплату по смартфону.Красноярские автобусы переходят на оплату по смартфону.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Скоро во всех автобусах Красноярска можно будет оплатить проезд с помощью смартфона. Новый сервис действовал на 23 маршрутах. На днях к нему подключились три - № 61, 63 и 83, а на следующей неделе их примеру последует еще один - № 91, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Систему оплаты посредством QR-кода запустили примерно месяц назад. Чтобы ею воспользоваться, нужно скачать приложение «Транспорт Красноярска» и привязать к нему банковскую карту. Далее заходим в салон автобуса, ищем там специальную наклейку и платим.

КОНКРЕТНО

Сейчас заплатить за проезд со смартфона можно в автобусах 23 маршрутов: 10, 11, 12, 14, 18, 18С, 19, 26, 31, 37, 38, 40, 40А, 40С, 49, 52, 55, 56, 61, 64, 83, 87, 95. А также на некоторых автобусах №3, 20, 85, 90, 99. В ближайшее время такие наклейки должны появиться в салонах всех автобусов, троллейбусов и трамваев, говорят в мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приложение для оплаты проезда в автобусах установили 4,5 тысячи красноярцев

Новый сервис, который для оплаты проезда запустила мэрия Красноярска, - приложение для мобильных, за неделю скачали 4,5 тысячи горожан. Называется приложение «Транспорт Красноярска», и работает оно с 18 апреля. Большая часть тех, кто воспользовался приложением, - пользователи системы Android. Их 65 процентов. В основном билеты через приложение пока покупают пассажиры автобусов № 49, 52 и 87 (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мощный штормовой ветер надвигается на Красноярск и край
Помогу весне – бесплатно. Сердитый шпиц, поедающий снег, попал на камеру в Норильске
Объявлено, когда отключат отопление в Красноярске
Трое туристов попали в больницу после слета на Мане
Бесплатный фестиваль игр «Красная собака» пройдет в Красноярске
В красноярской десятиэтажке из-за замыкания электропроводки выгорела квартира
В Красноярске благодаря помощи спасателей удалось вовремя доставить в больницу больного с инсультом
Владелец фермы «Коза - дереза» о ночном пожаре: Один корпус выгорел, животные не пострадали
В Красноярске на линию вышел новый троллейбус с кондиционером и USB-зарядками
Красноярцев приглашают на концерт, посвященный празднику Великой Победы
«Еще не нашли!!!! SOS!!!»: в Красноярске разыскивают белого пушистого кота
Красноярские полицейские проверят, как мотоциклисты соблюдают правила дорожного движения
В Красноярске после праздничного салюта загорелась трава на острове Татышев
Мужчина, пропавший по дороге в Абакан, найден мертвым
Житель Тувы пытался передать вместе с продуктами наркотики своему приятелю, находящемуся под арестом
ФК «Тотем» приглашает красноярцев на турнир в честь Дня Победы
В Красноярском крае во время празднования Дня Победы загорелся сельский клуб
Совет отцов помог открыть в Красноярске пункт проката кресел для новорожденных
Приграничная Тува столкнулась с риском заражения бубонной чумой
В Красноярском крае дети рисуют Победу
Хакасские спасатели вылетели на Алтай, где под лавиной оказались 7 туристов
Появилось видео смертельной погони в Красноярске: иномарка пыталась скрыться от полиции и врезалась в дом
В аэропорту Красноярска на взлетно-посадочной полосе произошел пожар
Когда в домах красноярцев отключат отопление