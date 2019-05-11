Помогу весне – бесплатно. Сердитый шпиц, поедающий снег, попал на камеру в Норильске

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-11T10:54:54+03:00

Свирепый, что твой лютоволк, снежинки ловит на лету [видео]

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Раз снежинка, два снежинка, три… А я четвертую поймал! Маленький шпиц из Норильска (Красноярского края) настолько суров, что объявил войну зиме. Такое видео появилось в инстаграме pro_norilsk. На кадрах рыжий шпиц, выведенный на прогулку, яростно поедает снежинки. Буквально ловя их на лету.

- Когда снег уже бесит , - гласит подпись к видео.

pro_norilsk Помогаю весне - ем снег!

Ну еще бы! Ведь сугробы лежат в Норильске с конца сентября по начало июня. А иногда и дольше. Да какие, в два человеческих роста. Самый северный город в мире, оно и понятно.

Правда, пробираться сквозь снежные лабиринты надоедает. И людям, и уж тем более собакам. Особенно таким миниатюрным, как этот шпиц. Вот и приходится брать все на себя. Есть снег, помогать весне.

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ИСТОЧНИК KP.RU