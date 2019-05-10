2019-05-10T08:39:08+03:00
Происшествия

В Красноярске после праздничного салюта загорелась трава на острове Татышев

К тушению пожара привлекли спасателей
Ольга КОСТИНА
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От искр праздничного салюта загорелась траваОт искр праздничного салюта загорелась траваФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 9 мая с размахом отметили 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Завершилось празднование грандиозным торжественным фейерверком.

Запускать салют начали в 22:45. Первая и основная точка – с острова Татышев, в районе торгово-развлекательного центра «Июнь». Вторая – с баржи на Енисее, которую установят напротив гостиницы «Огни Енисея». Высота фейерверка составила несколько сотен метров. Горожане снимали красоту на свои мобильные и делились фотографиями и видео в соцсетях.

Только вот устранять последствия пришлось спасателям и пожарным. Как сообщается в официальной сводке КГКУ «Спасатель» прошлой ночью на острове Татышев произошел пожар. От искр праздничного салюта загорелась сухая трава. Огонь распространился на 15-20 метров. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, тушение пожара затянулось до полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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