«Я буду тебя убивать»: дачник напал с вилами на соседа и его пса

СЕГОДНЯ 06:31 2019-05-06T06:31:24+03:00

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Что стало причиной этого кровавого конфликта, красноярец Александр М. не знает. По крайней мере, так говорит. На железнодорожной станции Пугачево (СНТ «Финансист») сосед напал на него с вилами - в ярости проткнул его собаку, а затем нанес страшную рану ему самому. Об инциденте сообщили новости ТВК. Александр уверяет: с нападавшим всегда были добрыми соседями, не сказать, что дружили, но общались. Случилось все на майских праздниках, когда дачник работал у себя на участке. Любимый пес Ягр был рядом.

- Он заорал: «Я буду тебя убивать», - вспоминает мужчина.

Затем он почувствовал обжегающую боль в районе лба – это сосед нанес ему удар вилами. Потом добавил по затылку. Александр потерял сознание.

Когда мужчина пришел в себя, любимого пса Ягра рядом не было. Александр вызвал полицейских, но сосед сбежал.

Ягра начали искать. Спустя несколько дней зраненый пес сам пришел домой. Оказалось, у него на теле страшная сквозная рана и завоздушенная гематома. Ветеринар, осмотрев пса, заявил, что здоровью животного ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU