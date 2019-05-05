«Только у сердца»: красноярцам напомнили, как носить георгиевскую ленту
Как правильно носить георгиевскую ленту? Об этом напомнили красноярцам накануне 9 мая, сообщили в паблике мэрии в соцсетях.
Не секрет, что оранжево-черную ленту, символ памяти и воинской славы, многие привязывают, куда придется. На сумки и рюкзаки, антенны машин, даже на собачьи ошейники. А иногда носят вместо шнурков.
- Совсем оскорбительно, когда георгиевскую ленту крепят на бутылки водки в супермаркетах, игрушки или на капоты авто, - пишут в соцсетях горожане.
Тогда как у нее есть свой кодекс ношения. Отметим, ленту можно будет получить на любой локации, где пройдут торжественные мероприятия. А носить ее нужно только на груди. Причем с левой стороны, у сердца, рассказывают в мэрии. Другие варианты должны быть исключены.
Только у сердца!
ИСТОЧНИК KP.RU