2019-05-05T07:10:42+03:00
Общество

«Только у сердца»: красноярцам напомнили, как носить георгиевскую ленту

Существует свой кодекс
Ася ЖУКОВА
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Красноярцам напомнили, как носить георгиевскую ленту.Красноярцам напомнили, как носить георгиевскую ленту.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Как правильно носить георгиевскую ленту? Об этом напомнили красноярцам накануне 9 мая, сообщили в паблике мэрии в соцсетях.

Не секрет, что оранжево-черную ленту, символ памяти и воинской славы, многие привязывают, куда придется. На сумки и рюкзаки, антенны машин, даже на собачьи ошейники. А иногда носят вместо шнурков.

- Совсем оскорбительно, когда георгиевскую ленту крепят на бутылки водки в супермаркетах, игрушки или на капоты авто, - пишут в соцсетях горожане.

Тогда как у нее есть свой кодекс ношения. Отметим, ленту можно будет получить на любой локации, где пройдут торжественные мероприятия. А носить ее нужно только на груди. Причем с левой стороны, у сердца, рассказывают в мэрии. Другие варианты должны быть исключены.

Только у сердца!

Только у сердца!

ИСТОЧНИК KP.RU

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