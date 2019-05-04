Под Красноярском во время буксировки неисправного автомобиля произошла смертельная авария

СЕГОДНЯ 05:35 2019-05-04T05:35:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Недалеко от Красноярска произошла смертельная авария, в которой придется разбираться сотрудникам дорожной полиции. Случилась трагедия 2 мая, но информация о ней появилась в социальных сетях, в группе «ЧП-Красноярск» только накануне.

По предварительной версии примерно в 20:30 на 52-м километре трассы Красноярск-Енисейск разбился автомобиль «Ода», его буксировал внедорожник «Митцубиси Паджеро». В «Оде» помимо водителя находилась еще и пассажирка, что в данном случае является грубейшим нарушением правил дорожного движения.

Пока сложно объяснить, что же произошло, но даже от фотографий становится жутко: отечественный автомобиль вылетел – видимо, в прямом смысле слова – на обочину и упал на березы. Машина искорежена, сломана пополам. Водителя и пассажирку смогли достать изнутри только спасатели. Водитель в реанимации, его спутница погибла на месте.

Самое печальное, что водитель внедорожника оказался пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU