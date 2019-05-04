2019-05-04T05:35:31+03:00
Происшествия

Под Красноярском во время буксировки неисправного автомобиля произошла смертельная авария

Погибла пассажирка одной из машин
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Под Красноярском во время буксировки неисправного автомобиля произошла смертельная авария. Фото: "ЧП-Красноярск"Под Красноярском во время буксировки неисправного автомобиля произошла смертельная авария. Фото: "ЧП-Красноярск"
Изменить размер текста:

Недалеко от Красноярска произошла смертельная авария, в которой придется разбираться сотрудникам дорожной полиции. Случилась трагедия 2 мая, но информация о ней появилась в социальных сетях, в группе «ЧП-Красноярск» только накануне.

По предварительной версии примерно в 20:30 на 52-м километре трассы Красноярск-Енисейск разбился автомобиль «Ода», его буксировал внедорожник «Митцубиси Паджеро». В «Оде» помимо водителя находилась еще и пассажирка, что в данном случае является грубейшим нарушением правил дорожного движения.

Пока сложно объяснить, что же произошло, но даже от фотографий становится жутко: отечественный автомобиль вылетел – видимо, в прямом смысле слова – на обочину и упал на березы. Машина искорежена, сломана пополам. Водителя и пассажирку смогли достать изнутри только спасатели. Водитель в реанимации, его спутница погибла на месте.

Самое печальное, что водитель внедорожника оказался пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске футболисты «Енисея» провели товарищеский матч с осужденными
СМИ: ЧП в перинатальном центре Хакасии – женщина родила ребенка прямо на пол
В красноярском зоопарке отметили день рождения леопарда Кирина
Для «Чтения с увлечением» волонтеры Ростелекома выбирают свои любимые книги!
В Туве по вине водителей без прав одновременно произошло три ДТП: один человек погиб, семеро пострадали
Футбольный клуб «Енисей» потратит 10 миллионов рублей на экипировку для команды
Красноярский край попал в лидеры по смертности на пожарах
Красноярск вошел в тройку городов с самыми дешевыми отелями
В Красноярске пропал 18-летний Николай Поляков
Красноярск – единственный претендент на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году
В Красноярске пройдет субботник на дне Енисея