2019-05-02T13:47:22+03:00
Общество

«Забыли в приказе запятую»: запрет рыбалки отменен в Красноярском крае

Как выяснилось, случилось непредвиденное
Ася ЖУКОВА
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Запрет рыбалки отменен в Красноярском крае.Запрет рыбалки отменен в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Полный запрет рыбалки в Красноярском крае с 20 апреля по 20 июня оказался… недоразумением. Чтобы выяснить это, потребовалось 4 года, сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания.

Напомним, в 2015-м в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом минсельхоза России, внесли изменения.

Предполагалось, что документ, как и раньше, запретит добычу рыбы южнее устья Ангары. Но не тут-то было. В приказ вкралась ошибка, оттого он и получил новую редакцию.

- Из-за отсутствия запятой запретили рыбалку на всей Ангаре, Енисее и Подкаменной Тунгуске. Три года люди продолжали там ловить рыбу, и их никто не трогал. С прошлого года Росгвардия стала наказывать людей. Рыбакам объявили о том, что их будут задерживать за нарушение закона, люди были возмущены, - рассказывает председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.

Люди (а это коренные народы Севера) жаловались. Не понимали, отчего должны платить астрономические штрафы за ловлю даже сорной рыбы. Ведь это – основа их рациона, без нее не проживешь.

В итоге губернатор, правительство и депутаты поторопили профильное министерство отправить в минприроды и минсельхоз документы. С указанием на ошибку, которую надо исправить. И вот итог: приказом министерства сельского хозяйства РФ изменения были внесены.

ЧТО НОВОГО?

Теперь ловить рыбу на удочку можно практически везде. А сетями – на специально оформленных рыбопромысловых участках.

Вместе с тем сохраняются ограничения по добыче рыб ценных пород. Запрещена ловля осетра, стерляди, гольца, ленка, тайменя, нельмы, валька, а также арктического омуля в Енисее выше устья реки Курейки. По-прежнему нельзя рыбачить в местах нереста рыбы.

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Рыба для жителей Крайнего Севера – это «хлеб», который - без преувеличения! - подается к столу в каждом доме и практически каждый день. Поэтому запрет вылова любой рыбы, который минсельхоз Россииввел с 20 апреля по 20 июня в Енисейском рыбохозяйственном районе (практически весь север Красноярского края, в том числе и Таймыр), местные просто не поняли. И приказ минсельхоза №402 (подписанный осенью 2018) – тот самый документ, теперь, как говорится, у всех на устах. «Это, наверное, ошибка какая-то! Как можно людям не ловить рыбу?!» - вопрос, который задают сегодня депутаты таймырского райсовета, омбудсмен по защите прав коренных малочисленных народов Красноярского края и, конечно, простые северяне (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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