Первый случай клещевого энцефалита выявлен в Красноярском крае
В Красноярском крае зарегистрирован первый случай клещевого энцефалита. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора.
Итак, по состоянию на конец апреля, с подозрением на энцефалит в крае попали в больницу трое. У одного диагноз подтвердился окончательно.
Отметим, с начала сезона в регионе зафиксирован 241 случай присасывания клещей. В том числе 81 – среди детей. В Красноярске это, соответственно, 64 и 18 случаев. Контакты с паразитами были на территории плодово-ягодной станции, а также в Академгородке и Солнечном.
КОНКРЕТНО
Куда обращаться, если укусил паразит?
- Сопочная, 38. В понедельник-пятницу с 8.00 до 19.00. В выходные с 9.00 до 16.00.
- Ленина,168. Понедельник – пятница, с 8.00 до 19.00.
- 26-ти Бакинских комиссаров,29. Понедельник – пятница, с 8.00 до 17.00.
А В ЭТО ВРЕМЯ
С 1 по 15 мая управление Роспотребнадзора по проводит «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого энцефалита.
Звоните по телефонам:
- единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43. Звонок по России бесплатно;
- горячей линии Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8(391)226-89-50 и его территориальных отделов с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU