2019-05-02T12:37:50+03:00
Общество

Первый случай клещевого энцефалита выявлен в Красноярском крае

Куда обращаться, если укусил паразит?
Ася ЖУКОВА
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Первый случай клещевого энцефалита выявлен в Красноярском крае.Первый случай клещевого энцефалита выявлен в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае зарегистрирован первый случай клещевого энцефалита. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора.

Итак, по состоянию на конец апреля, с подозрением на энцефалит в крае попали в больницу трое. У одного диагноз подтвердился окончательно.

Отметим, с начала сезона в регионе зафиксирован 241 случай присасывания клещей. В том числе 81 – среди детей. В Красноярске это, соответственно, 64 и 18 случаев. Контакты с паразитами были на территории плодово-ягодной станции, а также в Академгородке и Солнечном.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться, если укусил паразит?

- Сопочная, 38. В понедельник-пятницу с 8.00 до 19.00. В выходные с 9.00 до 16.00.

- Ленина,168. Понедельник – пятница, с 8.00 до 19.00.

- 26-ти Бакинских комиссаров,29. Понедельник – пятница, с 8.00 до 17.00.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 1 по 15 мая управление Роспотребнадзора по проводит «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

Звоните по телефонам:

- единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43. Звонок по России бесплатно;

- горячей линии Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8(391)226-89-50 и его территориальных отделов с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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