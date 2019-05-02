2019-05-02T12:05:06+03:00
Общество

Розовому слону в центре Красноярска объявили войну

«Я надувной, никто не водится со мной!»
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Розовому слону в центре Красноярска объявили войну. Фото: фейсбук Роман КРАСТЕЛЕВ.Розовому слону в центре Красноярска объявили войну. Фото: фейсбук Роман КРАСТЕЛЕВ.
Изменить размер текста:

Розовому слону в центре Красноярска объявлена война. Кто не знает, двухметровый надувной толстяк который год восседает прямиком у крыльца управления архитектуры. Чтобы привлекать посетителей в столовую «Съем слона», расположившуюся в одном здании с управлением.

И тут – он попал в немилость. «Направил запрос о соответствии розового слоника паспорту фасада управления архитектуры администрации Красноярска», - сообщил в своем фейсбуке депутат горсовета Роман Крастелев.

Соответствует ли «зверь» стандартам оформления фасадов? Фото: фейсбук Роман КРАСТЕЛЕВ.

Соответствует ли «зверь» стандартам оформления фасадов? Фото: фейсбук Роман КРАСТЕЛЕВ.

- Это шутка, сарказм? – тут же посыпались комментарии.

- Свободу розовым слоникам!

- Кому он мешает? Очень даже позитивно, и детям нравится.

- А что, более существенных проблем в городе нет, как на слонов ябедничать?

- Слона не трогайте, и так кругом все серо!

И вот последовал ответ: дело не в слоне. А в принципе.

- Нужно же понять, если паспорт фасада нарушается на здании самой администрации, то зачем заставлять жителей их делать? Это первое, - пишет депутат. - А второе, если этот милый слон предусмотрен паспортом, то мы, наконец, увидим, что значит красота и порядок для наших чиновников?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Красноярску паспорта фасадов: семь вопросов - семь ответов

В последнее время красноярцы все чаще говорят о паспортах фасадов и о том, что они должны появиться у всех городских зданий, в том числе многоквартирных домов. Но мало кто знает, что это за документ, как он выглядит и как его применять на деле. Незнание рождает волнение, горожане переживают, что в результате их заставят потратиться, расстеклить балконы и перекрасить стены за свой счет.

Что же на самом деле представляет собой паспорт фасадов, для чего он нужен и что получит Красноярск и горожане от такого нововведения? Разобраться в этом «Комсомолке» поможет руководитель управления архитектуры администрации Красноярска Максим Волков (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
И уносит меня! В Красноярске парни прокатились на капоте авто с фейерверками
«Забыли в приказе запятую»: запрет рыбалки отменен в Красноярском крае
Первый случай клещевого энцефалита выявлен в Красноярском крае
«Приземлились за минуту до бури»: на аэропорт Красноярск обрушился снежный шторм
«Чтение с увлечением»: прочитайте ребенку начало, и он захочет узнать продолжение!
Заснувший за рулем водитель погубил мать на глазах ее 8-летней дочери
Из заглохшего посреди Красноярского моря катера спасли 6 человек
Туристический центр на Столбах закрыли до конца сентября
Световое шоу пройдет на выходных в Красноярске
Обманутые дольщики «Реставрации» вышли на шествие 1 мая с требованием достроить дома
МЧС: на Красноярск надвигается снег, сильный ветер и гололед
«Высунулись из окон и трясут задами»: красноярцев возмутила тверк-выходка полуголых пассажирок авто
«Чтение с увлечением» закончилось сваркой оптоволоконного провода!
В Красноярске при изъятии велосипедов на Татышеве прокатчику повредили ногу
Миллион упаковок сладостей купили во время Зимней универсиадыв Красноярске
Красноярцев приглашают на общественные слушания по развитию города до 2030 года
Депутаты Заксобрания Красноярского края показали свои доходы
В Красноярске скандальная управляющая компания «Союз» вновь попала под уголовное дело