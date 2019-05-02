Розовому слону в центре Красноярска объявили войну

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-02T12:05:06+03:00

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Розовому слону в центре Красноярска объявлена война. Кто не знает, двухметровый надувной толстяк который год восседает прямиком у крыльца управления архитектуры. Чтобы привлекать посетителей в столовую «Съем слона», расположившуюся в одном здании с управлением.

И тут – он попал в немилость. «Направил запрос о соответствии розового слоника паспорту фасада управления архитектуры администрации Красноярска», - сообщил в своем фейсбуке депутат горсовета Роман Крастелев.

Соответствует ли «зверь» стандартам оформления фасадов? Фото: фейсбук Роман КРАСТЕЛЕВ.

- Это шутка, сарказм? – тут же посыпались комментарии.

- Свободу розовым слоникам!

- Кому он мешает? Очень даже позитивно, и детям нравится.

- А что, более существенных проблем в городе нет, как на слонов ябедничать?

- Слона не трогайте, и так кругом все серо!

И вот последовал ответ: дело не в слоне. А в принципе.

- Нужно же понять, если паспорт фасада нарушается на здании самой администрации, то зачем заставлять жителей их делать? Это первое, - пишет депутат. - А второе, если этот милый слон предусмотрен паспортом, то мы, наконец, увидим, что значит красота и порядок для наших чиновников?

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В последнее время красноярцы все чаще говорят о паспортах фасадов и о том, что они должны появиться у всех городских зданий, в том числе многоквартирных домов. Но мало кто знает, что это за документ, как он выглядит и как его применять на деле. Незнание рождает волнение, горожане переживают, что в результате их заставят потратиться, расстеклить балконы и перекрасить стены за свой счет.

Что же на самом деле представляет собой паспорт фасадов, для чего он нужен и что получит Красноярск и горожане от такого нововведения? Разобраться в этом «Комсомолке» поможет руководитель управления архитектуры администрации Красноярска Максим Волков (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU