СЕГОДНЯ 09:33 2019-05-02T09:33:42+03:00

Заснувший за рулем водитель погубил мать на глазах ее 8-летней дочери. Фото: Абакан автоканал.

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На трассе Абакан – Красноярск (Хакасия) уснувший за рулем водитель устроил аварию, в которой женщина погибла на глазах своей 8-летней дочки. Об этом сообщили в паблике «ЧП Хакасия».

ДТП случилось 30 апреля на 366-м километре дороги «Енисей». По словам сотрудников ГИБДД, на спуске к селу Красный Камень водитель Suzuki, ехавший в сторону Красноярска, вылетел на встречную полосу. В тот момент по ней двигался автомобиль KIA Rio. Управлявшая им женщина, попыталась уйти от столкновения, прижалась к обочине, но…

Удар был страшным. Рассказывают: женщину выбросило из авто. Вскоре она умерла. В салоне KIA находились ее дочка и подруга. Обеих увезли с травмами. Попал в больницу и водитель Suzuki. Все обстоятельства трагедии выясняют дорожные полицейские. А вот что пишут в соцсетях:

- Мы были свидетелями, первыми оказывали помощь. Мать девочки скончалась, не дождавшись «скорую». Мужик-виновник был жив, его медики забрали.

- Говорят, водитель не спал. Со слов очевидцев, он всех обгонял на большой скорости. И вот итог.

ИСТОЧНИК KP.RU