СЕГОДНЯ 07:13 2019-05-02T07:13:54+03:00

Из заглохшего посреди Красноярского моря катера спасли 6 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Из сломавшегося посреди Красноярского водохранилища катера на воздушной подушке «Хивус» эвакуировали 6 человек. Об этом ЧП сообщили в КГКУ «Спасатель».

Все случилось 1 мая в районе залива Бирюса. Причем вечером, когда уже стемнело. Так что людям грозила реальная опасность.

- С 19.40 до 21.05 был выезд по сообщению граждан на акваторию Красноярского водохранилища, - делятся в отряде. – На катере сломался двигатель, требуется помощь.

В итоге спасатели доставили пострадавших на берег, сейчас с ними все в порядке.

К слову, всего за минувшие сутки сотрудники отряда выполнили четыре выезда. В том числе работали на месте обрушения заброшенного здания в районе Северного шоссе. (Благо, пострадавших не оказалось).

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Ночью 1 мая в Красноярске случилось ЧП: обрушилось 3-этажное здание.

- Все произошло в промзоне, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. – На второй линии за домом на Северном шоссе, 27.

Там в 23.15 рухнуло недостроенное (и неэксплуатируемое) здание. Свидетелем стал работающий неподалеку мужчина. Он тут же позвонил 112, и на место выдвинулись спасатели. Это были сотрудники сразу нескольких подразделений плюс кинологи с собаками. Всего 36 человек и 8 спецмашин (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU