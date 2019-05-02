2019-05-02T07:13:54+03:00
Происшествия

Из заглохшего посреди Красноярского моря катера спасли 6 человек

У судна отказал двигатель
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Из заглохшего посреди Красноярского моря катера спасли 6 человек.Из заглохшего посреди Красноярского моря катера спасли 6 человек.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Из сломавшегося посреди Красноярского водохранилища катера на воздушной подушке «Хивус» эвакуировали 6 человек. Об этом ЧП сообщили в КГКУ «Спасатель».

Все случилось 1 мая в районе залива Бирюса. Причем вечером, когда уже стемнело. Так что людям грозила реальная опасность.

- С 19.40 до 21.05 был выезд по сообщению граждан на акваторию Красноярского водохранилища, - делятся в отряде. – На катере сломался двигатель, требуется помощь.

В итоге спасатели доставили пострадавших на берег, сейчас с ними все в порядке.

К слову, всего за минувшие сутки сотрудники отряда выполнили четыре выезда. В том числе работали на месте обрушения заброшенного здания в районе Северного шоссе. (Благо, пострадавших не оказалось).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Завалы полтора часа обследовали с собаками»: в Красноярске обрушилось недостроенное здание

Ночью 1 мая в Красноярске случилось ЧП: обрушилось 3-этажное здание.

- Все произошло в промзоне, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. – На второй линии за домом на Северном шоссе, 27.

Там в 23.15 рухнуло недостроенное (и неэксплуатируемое) здание. Свидетелем стал работающий неподалеку мужчина. Он тут же позвонил 112, и на место выдвинулись спасатели. Это были сотрудники сразу нескольких подразделений плюс кинологи с собаками. Всего 36 человек и 8 спецмашин (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Чтение с увлечением»: прочитайте ребенку начало, и он захочет узнать продолжение!
Заснувший за рулем водитель погубил мать на глазах ее 8-летней дочери
Туристический центр на Столбах закрыли до конца сентября
Световое шоу пройдет на выходных в Красноярске
Обманутые дольщики «Реставрации» вышли на шествие 1 мая с требованием достроить дома
МЧС: на Красноярск надвигается снег, сильный ветер и гололед
«Высунулись из окон и трясут задами»: красноярцев возмутила тверк-выходка полуголых пассажирок авто
«Чтение с увлечением» закончилось сваркой оптоволоконного провода!
В Красноярске при изъятии велосипедов на Татышеве прокатчику повредили ногу
Миллион упаковок сладостей купили во время Зимней универсиадыв Красноярске
Красноярцев приглашают на общественные слушания по развитию города до 2030 года
Депутаты Заксобрания Красноярского края показали свои доходы
В Красноярске скандальная управляющая компания «Союз» вновь попала под уголовное дело