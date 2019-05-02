2019-05-02T06:43:02+03:00
Общество

Туристический центр на Столбах закрыли до конца сентября

Зато сервисный продолжит работу
Ася ЖУКОВА
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Туристический центр на Столбах закрыли до конца сентября.Туристический центр на Столбах закрыли до конца сентября.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Туристический центр «Перевал» на Столбах под Красноярском закрыли с 1 мая до конца сентября. Об этом предупредили в пресс-службе заповедника.

Впрочем, сервисный центр продолжит свою работу. По такому графику: 1, 6, 7 и 9 мая - выходные дни. 2-5, 10-12 мая - с 11.00 до 18.00; 8 мая - с 11.00 до 17.00.

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У Восточного входа в заповедник «Столбы» появился ледяной водопад для занятий ледолазанием. Необычная сосулька вовсе не природное явление. Это рукотворный спортивный снаряд. А заливают эту вертикальную стену изо льда в Гранитном карьере красноярские альпинисты специально для тренировок. Они проводят здесь и региональные соревнования по ледолазанию.

В пресс-службе «Столбов» рассказывают, что ледяная стенка стала настоящей зимней достопримечательностью для красноярцев: около нее устраивают фотосессии, а дети с удовольствием катаются у подножья на санках-ледянках (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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