Световое шоу пройдет на выходных в Красноярске

СЕГОДНЯ 05:25 2019-05-02T05:25:26+03:00

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Одним из ярких событий выходных в Красноярске будет световое шоу на левобережной набережной. Об этом сообщили в паблике мэрии в соцсетях.

Зрелище обещает быть очень эффектным: одновременно зажгутся больше двадцати тысяч светодиодных пикселей, почти три километра линий и двести пятьдесят прожекторов. На зданиях филармонии и музейного центра, а также на вантовом (Виноградовском мосту). И все это – под завораживающую музыку. Приходите, это стоит увидеть!

КОНКРЕТНО

Шоу проходит:

- в праздничные дни с 20.00 – каждые полчаса

- в выходные в 22.00 и 23.00

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«За справедливую экономику в интересах человека труда», «Заработная плата. Повышать, нельзя понижать» - такими транспарантами пестрели улицы города. Шарики, флажки и море улыбок, несмотря прохладный день, на дождь и ветер, - это 1 мая в Красноярске (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU