В Красноярске при изъятии велосипедов на Татышеве прокатчику повредили ногу

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-01T11:36:40+03:00

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Ситуация вокруг проката велосипедов на Татышеве накаляется. Накануне здесь у одного из предпринимателей, занимающихся прокатом велосипедов, изымали инвентарь. С боем. Так, что повредили ему ногу, и пришлось вызывать на помощь «скорую». Об этом рассказал на своей странице в Фейсбуке депутат Виталий Бондарев.

По его словам, все случилось вечером 30 апреля. К прокатчику подошла группа людей. Они представились работниками администрации Советского района и членами административной комиссии. Начали описывать и считать велосипеды, чтобы изъять их. Предприниматель возмутился. К делу подключились и другие прокатчики велосипедов, пригласив своих юристов и вызвав полицию. Конфликт ппри этом не обошелся без травм - предпринимателю повредили ногу. Однако, как рассказал Бондарев, часть техники (10 велосипедов) у прокатчика все-таки изъяли под предлогом незаконной торговли.

Добавим, что, по словам самих велопрокатчиков, районная администрация обещала заключить с ними договоры на работу на сезон, как это было в прошлом году. Однако власти этого не сделали. Тогда предприниматели начали работать без договоров, что, по-видимому, и послужило поводом для вчерашнего визита чиновников. В администрации Советского района ситуацию пока не комментируют. Чем завешится конфликт - «Комсомольская правда» - Красноярск сообщит позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU