2019-04-30T16:12:28+03:00
Происшествия

Пропавшего в Красноярске немого мужчину нашли у железнодорожной платформы

Как он очутился далеко от дома, остается загадкой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пропавшего в Красноярске немого мужчину нашли погибшим. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"Пропавшего в Красноярске немого мужчину нашли погибшим. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"
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Еще утром волонтеры движения «Поиск пропавших детей – Красноярск» опубликовали в социальных сетях ориентировку с просьбой помочь найти 26 летнего парня. Просили максимальное распространение информации, ведь молодой человек болен, он не разговаривает и нуждается в медицинской помощи. Пропал из дома два дня назад, 28 апреля.

А под вечер стало известно: погиб. По неподтвержденной пока информации его тело нашли в Емельяновском районе возле одной из железнодорожных платформ.

Из комментариев пользователей стало известно, что 26-летний Валерий Удин жил вместе с пожилым дедом. Их часто видели вместе в магазинах и в поликлинике. Самостоятельно молодой человек выходил из дома, только чтобы выбросить мусор. Мог легко заблудиться в шумном городе.

«Деда жалко, он сегодня где-то между 14 и 15 часами опять приходил в «Континет», спрашивал, не заходил ли внук... Заплакал и ушел...» - пишет одна из жительниц города, она ранее часто видела погибшего парня и теперь искренне соболезнует его родным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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