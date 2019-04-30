2019-04-30T15:39:22+03:00
Общество

Дорожные полицейские выручили трех красноярок, которым понадобилась мужская помощь

Самостоятельно поменять колесо путешественницы не смогли [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Дорожные полицейские выручили трех красноярок, которым понадобилась мужская помощь. Стоп-кадр видеоДорожные полицейские выручили трех красноярок, которым понадобилась мужская помощь. Стоп-кадр видео
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Дорожные полицейские помогли трем краснояркам, попавшим в неприятности на загородной федеральной трассе Р-257 «Енисей». В пресс-службе ГИБДД города «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что случилось это 29 апреля.

Дорожные полицейские выручили трех красноярок, которым понадобилась мужская помощь.

Какая погода была, все помнят: мокрый снег, скользкая дорога, плохая видимость. В таких условиях инспекторы дорожной полиции всегда ведут усиленное патрулирование на трассах.

Внезапно внимание инспекторов привлек автомобиль, который стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Выяснилось, что три женщины отправились из Красноярска в Абакан. Но не успели отъехать от краевого центра, как у них спустило колесо. А самостоятельно заменить его у женщин не получалось.

Инспекторы сделали все по первому разряду: сняли проколотое колесо, поставили на его место запасное. А после пожелали женскому экипажу счастливого пути. Напоследок напомнили о скоростном режиме: в такую погоду тише едешь – дальше будешь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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