«Чтение с увлечением»: прочитайте ребенку начало, и он захочет узнать продолжение!

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-02T09:46:32+03:00

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Маленький праздник с книгой, творчеством, подарками и общением – это и есть проект «Чтение с увлечением» для детей - пациентов красноярских стационаров. Его подготовили волонтеры Красноярского филиала компании «Ростелеком».

Последняя, пятая встреча проекта «Чтение с увлечением» прошла в детском санатории «Пионерская речка». Для самых старших участников проекта ведущий специалист управления работы с персоналом Красноярского филиала «Ростелекома» Ирина Байбородина выбрала сказки Макса Фрая и роман Сергея Лукьяненко «Недотепа». И после совместного чтения эти книги попали на стеллаж актового зала санатория. Но совсем ненадолго!

Роман «Недотепа» взяла с собой Василиса:

- Мне эта книга понравилась, нам прочитали начало, интересно, что будет дальше. Я много подобных книг прочитала и примерно представляю, что произойдет с мальчиком, хочу проверить, так ли это.

Сказки Макса Фрая выбрала Саша:

- Книга этого автора есть у меня дома. Когда прочитали несколько сказок, стало интересно, поэтому я хочу читать еще.

Интересно было не только участникам проекта «Чтение с увлечением», но волонтерам. Первый опыт чтения вслух они сочли удачным, хотя все очень волновались.

Также волонтеры Ростелекома передали детские книги, собранные коллективом филиала для игровой комнаты больницы. Чтение продолжается!

Итог проекта «Чтение с увлечением» мы подведем в еженедельном выпуске «КП» 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU