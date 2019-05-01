«Чтение с увлечением» закончилось сваркой оптоволоконного провода!

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-01T11:47:10+03:00

Волонтеры Ростелекома не только принесли свои любимые книги, но и показали детям, как интернет приходит в дом

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Маленький праздник с книгой, творчеством, подарками и общением – это и есть проект «Чтение с увлечением» для детей - пациентов красноярских стационаров. Его подготовили волонтеры Красноярского филиала компании «Ростелеком».

На четвертую встречу в детском санатории «Пионерская речка» сотрудник «Ростелекома» пришел с любимой книгой своей дочери из серии детективов о Джеронимо Стилтоне, жителе Мышиного острова.

- Когда я узнал, что дети будут примерно такого же возраста, как моя дочь, я попросил ее выбрать несколько книг, которые она перечитывает по несколько раз, - рассказал заместитель начальника отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Красноярского филиала «Ростелекома» Сергей Рудницкий.

- Мы приезжаем к вам часто и знаем, что вы ребята активные и любите всякие познавательные штуки и потому решили показать, как мы приводим интернет в ваш дом. Сегодня чаще всего интернет приходит в наши дома по оптико-волоконным линиям связи, - рассказала пресс-секретарь «Ростелекома» Таисия Проханова.

А инженер Ростелекома Михаил Минченко показал ребятам, как с помощью специального оборудования сваривается оптоволоконный провод:

- Детям понравилось, нам тоже понравилось с ними общаться.

А потом ребята попробовали сами сделать эту очень тонкую работу.

Также волонтеры Ростелекома передали детские книги, собранные коллективом филиала для игровой комнаты больницы. Чтение продолжается!

Итог проекта «Чтение с увлечением» мы подведем в еженедельном выпуске «КП» 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU