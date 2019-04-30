2019-04-30T13:31:29+03:00
Общество

В Красноярске проведен опрос магазинов семян и саженцев

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Из саженцев самый большой спрос - на яблоню, а также дачников интересуют малина, сирень, кедрыИз саженцев самый большой спрос - на яблоню, а также дачников интересуют малина, сирень, кедрыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске проведен опрос 12-ти магазинов Красноярска с целью выявления самых популярных среди дачников посадок: овощей, цветов, саженцев.

Среди овощных культур, со слов продавцов, самые покупаемые семена томатов и огурцов.

А вот среди цветущих обозначился спрос на цинегарию, сальвию, клематис, гортезию. Треть красноярцев покупают бархатцы, и в 6-ти магазинах из 12, т.е. в половине случаев, красноярцы предпочитают покупать и выращивать петунии.

Средняя цена на семена этих ярких красочных цветов составляет 28 руб., при этом самая низкая цена была названа - 9 руб., самая высокая - 100 руб.

Из саженцев самый большой спрос - на яблоню, а также дачников интересуют малина, сирень, кедры.

Есть у красноярцев спрос и на редкие для Сибири растения, например, на виноград. Один однолетний саженец этой сладкой ягоды обходится красноярцам в 300 руб., двухлетний - 500 руб., но на момент проведения опроса последнего у нашего респондента в продаже уже не было.

Опрос проведен справочной по ценам 2-999-999.

ИСТОЧНИК KP.RU

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