В Красноярске проведен опрос магазинов семян и саженцев
В Красноярске проведен опрос 12-ти магазинов Красноярска с целью выявления самых популярных среди дачников посадок: овощей, цветов, саженцев.
Среди овощных культур, со слов продавцов, самые покупаемые семена томатов и огурцов.
А вот среди цветущих обозначился спрос на цинегарию, сальвию, клематис, гортезию. Треть красноярцев покупают бархатцы, и в 6-ти магазинах из 12, т.е. в половине случаев, красноярцы предпочитают покупать и выращивать петунии.
Средняя цена на семена этих ярких красочных цветов составляет 28 руб., при этом самая низкая цена была названа - 9 руб., самая высокая - 100 руб.
Из саженцев самый большой спрос - на яблоню, а также дачников интересуют малина, сирень, кедры.
Есть у красноярцев спрос и на редкие для Сибири растения, например, на виноград. Один однолетний саженец этой сладкой ягоды обходится красноярцам в 300 руб., двухлетний - 500 руб., но на момент проведения опроса последнего у нашего респондента в продаже уже не было.
Опрос проведен справочной по ценам 2-999-999.
ИСТОЧНИК KP.RU