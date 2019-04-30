2019-04-30T13:26:14+03:00
Происшествия

В Красноярском крае мужчина с особой жесткостью расправился со своей сожительницей

И едва не погубил еще пять человек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае мужчина с особой жесткостью расправился со своей сожительницейВ Красноярском крае мужчина с особой жесткостью расправился со своей сожительницейФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель поселка Подтесово Енисейского района с особой жестокостью расправился со своей сожительницей, едва не погубил еще пятерых человек и сжег двухэтажный многоквартирный дом. Несмотря на то, что свою вину мужчина не признал, суд лишил его свободы на 15 лет, отбывать которые он будет в колонии строгого режима. При этом он должен выплатить 1 миллион рублей родным погибшей женщины.

Преступление произошло в конце июня 2017 года, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома. 46-летний подсудимый пришел в одну из квартир двухэтажного дома. Там уже находилась его сожительница и мужчина намеревался забрать ее домой. Женщина отказалась, произошла ссора.

Разозлившись, он пришел в гараж к своему знакомому и попросил у него бензин. Тот не думали ни о чем плохом, налил целую бутылку. С этим осужденный пришел обратно к двухэтажному дому, в подъезде облил бензином свою куртку и поджег. Начался пожар.

Жильцы дома успели эвакуироваться через окно, а вот супруга поджигателя погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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