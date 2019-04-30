2019-04-30T12:02:18+03:00
Общество

Красноярский край получит дополнительно 9,2 миллиона рублей на предупреждение чрезвычайных ситуаций

Это стало возможным благодаря дополнительным поступлениям в бюджет края
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский край получит дополнительно 9,2 миллиона рублей на предупреждение чрезвычайных ситуацийКрасноярский край получит дополнительно 9,2 миллиона рублей на предупреждение чрезвычайных ситуацийФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский край получит дополнительно 9,2 миллиона рублей на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр финансов края Владимир Бахарь на заседании комитета по безопасности и защите прав граждан Заксобрания края. Он сделал акцент на том, что корректировка расходов в большую сторону стала возможной благодаря дополнительным поступлениям федеральных средств.

Куда конкретно планируется распределить эти 9,2 миллиона рублей. На обеспечение деятельности подведомственных учреждений пойдет 3,3 миллиона, на социальные выплаты спасателям – 860 тысяч, на страхование добровольных пожарных – 184 тысячи и 138 тысяч рублей предназначено на социальные выплаты работникам противопожарной службы.

Также 110 тысяч рублей направят на создание, хранение, использование и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС. И еще 3,3 миллиона рублей выделят на приобретение оборудования и оснащения для подразделения КГКУ «Спасатель» в городе Зеленогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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