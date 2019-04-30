Красноярский край получит дополнительно 9,2 миллиона рублей на предупреждение чрезвычайных ситуаций
Красноярский край получит дополнительно 9,2 миллиона рублей на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр финансов края Владимир Бахарь на заседании комитета по безопасности и защите прав граждан Заксобрания края. Он сделал акцент на том, что корректировка расходов в большую сторону стала возможной благодаря дополнительным поступлениям федеральных средств.
Куда конкретно планируется распределить эти 9,2 миллиона рублей. На обеспечение деятельности подведомственных учреждений пойдет 3,3 миллиона, на социальные выплаты спасателям – 860 тысяч, на страхование добровольных пожарных – 184 тысячи и 138 тысяч рублей предназначено на социальные выплаты работникам противопожарной службы.
Также 110 тысяч рублей направят на создание, хранение, использование и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС. И еще 3,3 миллиона рублей выделят на приобретение оборудования и оснащения для подразделения КГКУ «Спасатель» в городе Зеленогорске.
ИСТОЧНИК KP.RU