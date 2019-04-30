В Красноярске в микрорайоне Солнечный отремонтируют пешеходный мост через овраг

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-30T11:57:13+03:00

В Красноярске в микрорайоне Солнечном отремонтируют пешеходный мост через овраг. Фото: "Инстаграм" Дмитрия Дмитриева

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Хорошей новостью поделились читатели «Комсомольской правды»-Красноярск. Стало известно, что мэрия внесла в план ремонтных работ этого сезона пешеходный мост через овраг в микрорайоне Солнечном.

«Этот мост единственный, который соединяет улицу Светлова и нечетную часть проспекта Молодежный с остальным Солнечным. Если бы он рухнул или его закрыли, люди смогли бы попасть «в мир» только на автобусе. А это большой круг» - написала «КП» жительница микрорайона.

Глава Советского района Дмитрий Дмитриев в своем «Инстаграме» подтвердил: да этим летом действительно будет проведен ремонт пешеходного моста. Заменят покрытие, установят деформационные швы, восстановят освещение. Вдобавок мост сделают крытым. Аукцион по выбору подрядчика пройдет в мае. Завершить ремонт моста планируется уже к концу августа.

ИСТОЧНИК KP.RU