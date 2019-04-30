2019-04-30T11:57:13+03:00
Общество

В Красноярске в микрорайоне Солнечный отремонтируют пешеходный мост через овраг

Там заменят покрытие и установят освещение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске в микрорайоне Солнечном отремонтируют пешеходный мост через овраг. Фото: "Инстаграм" Дмитрия ДмитриеваВ Красноярске в микрорайоне Солнечном отремонтируют пешеходный мост через овраг. Фото: "Инстаграм" Дмитрия Дмитриева
Изменить размер текста:

Хорошей новостью поделились читатели «Комсомольской правды»-Красноярск. Стало известно, что мэрия внесла в план ремонтных работ этого сезона пешеходный мост через овраг в микрорайоне Солнечном.

«Этот мост единственный, который соединяет улицу Светлова и нечетную часть проспекта Молодежный с остальным Солнечным. Если бы он рухнул или его закрыли, люди смогли бы попасть «в мир» только на автобусе. А это большой круг» - написала «КП» жительница микрорайона.

Глава Советского района Дмитрий Дмитриев в своем «Инстаграме» подтвердил: да этим летом действительно будет проведен ремонт пешеходного моста. Заменят покрытие, установят деформационные швы, восстановят освещение. Вдобавок мост сделают крытым. Аукцион по выбору подрядчика пройдет в мае. Завершить ремонт моста планируется уже к концу августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцам предлагают начать свое дело и оказывают в этом финансовую помощь
В Красноярске проведен опрос магазинов семян и саженцев
В Красноярском крае мужчина с особой жесткостью расправился со своей сожительницей
В Красноярском крае отколовшаяся льдина унесла 10 рыбаков
Красноярский край получит дополнительно 9,2 миллиона рублей на предупреждение чрезвычайных ситуаций
В Красноярском крае судью в отставке обвиняют в смерти женщины
В Красноярском крае школу оштрафовали за голубей на чердаке
В Красноярском крае экологи обнаружили 60-кратное превышение меди в реке
Красноярцам предложили выбрать название нового сквера в честь 75-летия Победы
В Красноярске на 1 мая перекроют центр города
В Ачинске под колесами иномарки погибла 80-летняя женщина
Мирный вальс среди войны: 9-летняя девочка из Дивногорска нарисовала, как солдаты отдыхали от ожесточенных боев
С 1 мая в Красноярске на маршруты выйдут 25 новых автобусов
В Канске спасатели сняли с дрейфующей льдины двух рыбаков
В Красноярске на улице Вильского дебошир с ножом гонял владельцев припаркованных автомобилей
Куда отправится красноярский «Поезд здоровья» в мае
В Норильске шесть человек устроили подпольное казино
Подрядчик больше 4 лет не может отремонтировать 8 километров автотрассы «Енисей» в Хакасии