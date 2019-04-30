2019-04-30T11:24:55+03:00
Происшествия

В Красноярском крае судью в отставке обвиняют в смерти женщины

Он грубо нарушил правила ДТП
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае судью в отставке обвиняют в смерти женщиныВ Красноярском крае судью в отставке обвиняют в смерти женщиныФото: Мария ЛЕНЦ
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Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении судьи в отставке, по вине которого, предположительно, погибла женщина. По информации, которую предоставили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе надзорного ведомства, трагедия произошла в июне 2017 года в Рыбинском районе.

Обвиняемый ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» на своем автомобиле «Тойота». Нарушил скоростной режим и в результате выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с двумя отечественными автомобилями.

В результате ДТП пассажирка первого автомобиля ВАЗ скончалась от полученных телесных повреждений. Пострадал водитель второго автомобиля, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело заведено по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело будет рассматриваться в суде Рыбинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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