2019-04-30T10:53:07+03:00
Общество

В Красноярском крае школу оштрафовали за голубей на чердаке

И выдали предписание устранить нарушения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае школу оштрафовали за голубей на чердакеВ Красноярском крае школу оштрафовали за голубей на чердакеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Среднюю школу в поселке Ключи Ачинского района оштрафовали за антисанитарию. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае провели проверку учебного заведения и обнаружили там многочисленные нарушения санитарного законодательства.

Как пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, в школе не проводилась обработка помещений от синантропных грызунов и насекомых. Следы мышей и тараканов были заметны даже без специального оборудования.

Не были загерметизированы швы и стыки плит там, где проходят санитарно-технические коммуникации. Также не защищены от проникновения насекомых вентиляционные блоки. На крыше проживают голуби и другие птицы, чердак засыпан пометом и перьями. Там же обнаружены места, где плодятся мухи.

Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей. Управлению образование Ачинского района надлежит проследить, чтобы все указанные нарушения были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске в микрорайоне Солнечном отремонтируют пешеходный мост через овраг
В Красноярском крае судью в отставке обвиняют в смерти женщины
В Красноярском крае экологи обнаружили 60-кратное превышение меди в реке
Красноярцам предложили выбрать название нового сквера в честь 75-летия Победы
В Красноярске на 1 мая перекроют центр города
В Ачинске под колесами иномарки погибла 80-летняя женщина
Мирный вальс среди войны: 9-летняя девочка из Дивногорска нарисовала, как солдаты отдыхали от ожесточенных боев
С 1 мая в Красноярске на маршруты выйдут 25 новых автобусов
В Канске спасатели сняли с дрейфующей льдины двух рыбаков
В Красноярске на улице Вильского дебошир с ножом гонял владельцев припаркованных автомобилей
Куда отправится красноярский «Поезд здоровья» в мае
В Норильске шесть человек устроили подпольное казино
Подрядчик больше 4 лет не может отремонтировать 8 километров автотрассы «Енисей» в Хакасии