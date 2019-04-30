СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-30T10:53:07+03:00

В Красноярском крае школу оштрафовали за голубей на чердаке Фото: Евгения ГУСЕВА

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Среднюю школу в поселке Ключи Ачинского района оштрафовали за антисанитарию. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае провели проверку учебного заведения и обнаружили там многочисленные нарушения санитарного законодательства.

Как пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, в школе не проводилась обработка помещений от синантропных грызунов и насекомых. Следы мышей и тараканов были заметны даже без специального оборудования.

Не были загерметизированы швы и стыки плит там, где проходят санитарно-технические коммуникации. Также не защищены от проникновения насекомых вентиляционные блоки. На крыше проживают голуби и другие птицы, чердак засыпан пометом и перьями. Там же обнаружены места, где плодятся мухи.

Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей. Управлению образование Ачинского района надлежит проследить, чтобы все указанные нарушения были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU