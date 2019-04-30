Красноярцам предложили выбрать название нового сквера в честь 75-летия Победы
Красноярцам предложили выбрать название нового сквера в честь 75-летия Победы, который откроется в Свердловском районе, на улице Свердловской. Там благоустроят прогулочные дорожки, высадят деревья, а на центральной площади сквера установят скульптурную композицию.
Различные варианты названий стали поступать в администрацию района с середины марта. К сегодняшнему дню набралось уже более 100 предложений. Члены попечительского совета выбрали шесть из них, самые звучные. Это:
- Сквер Победы;
- Сквер сибирских воинов;
- «Защита Родины»;
- Сквер гордости и славы;
- Народный сквер героев;
- «Под знаменем Победы».
Какой из этих вариантов будет принят, решал сами горожане во время голосования. А проголосовать можно на сайте администрации города, если пройти по этой ссылке. Итоги народного голосования будут подведены на встрече с активом военно-патриотических организаций города, которая состоится 7 мая в 15.00 часов во дворце культуры «Свердловский».
ИСТОЧНИК KP.RU