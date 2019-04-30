2019-04-30T09:49:03+03:00
Общество

Красноярцам предложили выбрать название нового сквера в честь 75-летия Победы

Его откроют в Свердловском районе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам предложили выбрать название нового сквера в честь 75-летия Победы. Фото: сайт администрации городаКрасноярцам предложили выбрать название нового сквера в честь 75-летия Победы. Фото: сайт администрации города
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Красноярцам предложили выбрать название нового сквера в честь 75-летия Победы, который откроется в Свердловском районе, на улице Свердловской. Там благоустроят прогулочные дорожки, высадят деревья, а на центральной площади сквера установят скульптурную композицию.

Различные варианты названий стали поступать в администрацию района с середины марта. К сегодняшнему дню набралось уже более 100 предложений. Члены попечительского совета выбрали шесть из них, самые звучные. Это:

- Сквер Победы;

- Сквер сибирских воинов;

- «Защита Родины»;

- Сквер гордости и славы;

- Народный сквер героев;

- «Под знаменем Победы».

Какой из этих вариантов будет принят, решал сами горожане во время голосования. А проголосовать можно на сайте администрации города, если пройти по этой ссылке. Итоги народного голосования будут подведены на встрече с активом военно-патриотических организаций города, которая состоится 7 мая в 15.00 часов во дворце культуры «Свердловский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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