В Красноярске на 1 мая перекроют центр города

СЕГОДНЯ 09:47 2019-04-30T09:47:04+03:00

Его перекроют для проведения праздничный шествий

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В Красноярске 1 мая для машин ограничат движение в центре. Об этом сообщили в администрации Красноярска.

Впереди майские праздники, сразу несколько выходных подряд – гуляния, демонстрации, шествия. А, значит, жди ограничений движения.

Место действия – площадь Революции. 1 мая здесь запланированы массовые мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда. Но уже с 19.00 30 апреля до 17.00 5 мая на парковке возле площади нельзя будет оставлять машины. На подъездных путях установят временные дорожные знаки «Въезд запрещен».

Также будет перекрыты:

- по проспекту Мира (от площади Мира до Вейнбаума) с 09:00 до 12:00;

- по проспекту Мира (улицы Вейнбаума до Декабристов) с 10:30 до 14:30;

- по улицам Каратанова, 9 Января, Парижской Коммуны, Сурикова (от Ленина до Маркса) с 09:00 до 12:30;

- по Вейнбаума (от Ленина до Маркса) с 10:30 до 12:00;

- по Перенсона, Кирова, Диктатуры, Дзержинского, Горького (от Ленина до Карла Маркса) с 11:00 до 14:30;

- по улице Обороны и Ряузовскому переулку (от Ленина до Мира) с 11:00 до 14:30;

- вдоль зданий краевой библиотеки и РЖД (от Мира до Маркса) с 11:00 до 15:00;

- по Маркса (от Декабристов до Дзержинского) с 11:00 до 15:00.

Повторимся: ограничения действуют до 1 мая 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU