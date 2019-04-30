СЕГОДНЯ 06:44 2019-04-30T06:44:00+03:00

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В Ачинске под колесами иномарки погибла 80-летняя женщина. Это случилось накануне вечером, 29 апреля, примерно в 21:00. Очевидцы говорят: было темно, сыро, уличного освещения нет. И тут пешеходный переход, который тоже никак не освещается, хотя рядом находится торговый центр.

Женщина попыталась перейти улицу на красный сигнал светофора, одетая в темную одежду. 29-летний водитель «Фольксвагена», вероятно, не заметил ее при таких условиях. И вот что из этого получилось. Она уже пересекла проезжую часть и почти добежала до тротуара, когда ее сбили.

От полученных травм бабушка скончалась на месте.

Водителя освидетельствовали на месте, он был абсолютно трезв. Но у него не было водительских прав и страхового полиса ОСАГО. Всего на него составили 5 административных протоколов.

В этом деле разбирается дорожная полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU