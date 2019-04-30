Мирный вальс среди войны: 9-летняя девочка из Дивногорска нарисовала, как солдаты отдыхали от ожесточенных боев

СЕГОДНЯ 06:32 2019-04-30T06:37:36+03:00

Особенно в то время любили вальс Фото: личный архив участницы конкурса

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Пять лет жизни… 1941-1945. Ровно столько длилась страшная война. Но ведь люди не только воевали. Ветераны вспоминают, что даже в самое суровое время… танцевали. Особенно любили вальс.

«Фронтовой вальс» - так назвала свой рисунок Полина Растоскуева. 9-летняя девочка занимается в Дивногорской художественной школе им. Е.А. Шепелевича и одну из своих работ отправила на конкурс «Все о той весне». Среди берез, буйной летней зелени на поляне кружатся в вальсе пары в военных костюмах. Под патефон. На своем рисунке юная художница умело отобразила главное - мирный вальс звучал среди войны. Даже в то страшное время люди жили, как могли – пели, танцевали, любили. Иначе можно было сойти с ума от боев, разрухи и потерь.

Напомним, конкурс «Все о той весне» медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит в преддверии праздника 9 мая. Принять в нем участие могут дети из Красноярского края.

Главная задача - нарисовать моменты, связанные с Великой Отечественной войной и Днем Победы. Это может быть тяжелый бой, будни солдат, госпиталь, награды, военная техника, салют в честь Победы, ветераны и многое другое.

Как только рисунок будет готов, сфотографируйте свою работу и загрузите на страницу конкурса. Совсем маленьким конкурсантам в этом могут помочь взрослые помощники – родители, учителя или воспитатели. Только не забудьте указать данные автора работы.

Прием заявок продлится до 5 мая включительно.

С 6 по 12 мая (включительно) – голосование.

Подведение итогов - 13 мая.

По итогам голосования победителями станут 5 участников, еще 5 – это выбор партнеров конкурса и редакции «Комсомольская правда».

Во время торжественного награждения каждый финалист получит памятный подарок и диплом.

КСТАТИ

Педагоги, направившие работы своих воспитанников, после окончания конкурса смогут скачать памятные дипломы на сайте kp.ru.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU