2019-04-30T05:28:46+03:00
Происшествия

В Канске спасатели сняли с дрейфующей льдины двух рыбаков

Мужчины совсем не подумали о безопасности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Канске спасатели сняли с дрейфующей льдины двух рыбаковВ Канске спасатели сняли с дрейфующей льдины двух рыбаковФото: Мария ЛЕНЦ
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Яркий пример того, чего нельзя делать весной на водоемах, показали вчера, 29 апреля, два жителя города Канска. Мужчины отправились порыбачить на реку Кан. Скажете, рыба им была нужна? Дома есть нечего? Конечно, нет – просто захотелось потешить свое рыбацкое самолюбие. А может и поймать немного адреналина, потому как видели: весенний лед ненадежный, хрупкий. Но нет – пришли, провинтили лунки, спустили удочки.

Неудивительно, что лед не выдержал и льдина с рыбаками откололась. Беда, да и только – как теперь до суши добираться. Спасибо добрым людям – заметили с берега, как рыбаки потерпели крушение, позвонили спасателям. Рыбаков эвакуировали со льдины вовремя, как знать, сколько бы еще они продержались. Все могло бы закончиться и трагедией.

Добавим, что накануне в поселке Большие Сыры Балахтинского района накануне спасатели прочесывали береговую линию в поисках пропавшего без вести мужчины. А в Красноярске пришлось выехать на вызов к стоявшей на подоконнике женщине. Но получили отбой в пути. Видимо, гражданка одумалась и не стала совершать непоправимого поступка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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