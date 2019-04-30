2019-04-30T05:09:19+03:00
Происшествия

В Красноярске на улице Вильского дебошир с ножом гонял владельцев припаркованных автомобилей

Соседи вызвали полицию [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на улице Вильского дебошир с ножом гонял владельцев припаркованных автомобилей. Стоп-кадр видеоВ Красноярске на улице Вильского дебошир с ножом гонял владельцев припаркованных автомобилей. Стоп-кадр видео
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В Красноярске в одной из многоэтажек на улице Вильского разгулялся пьяный дебошир. Как говорят очевидцы, мужчина уже несколько дней употребляет алкоголь. Видимо, из-за этого у него началось психическое расстройство с ярко выраженной агрессией.

В Красноярске дебошир с ножом гонял владельцев припаркованных автомобилей.

Накануне, 29 апреля, мужчина повредил несколько автомобилей, припаркованных у подъезда. А когда владельцы вышли разбираться, стал нападать на них с ножом. К счастью, никого не успел ранить.

Соседи вывали полицию. Правоохранители скрутили дебошира и увезли, чтобы привести в чувство в КПЗ. Видео задержания сделал житель дома напротив. Затем оно появилось в группе «ЧП-Красноярск» и обросло комментариями пользователей. Кто-то стал упрекать полицейских в том, что «негуманно» отнеслись к мужчине, когда скрутили руки и затолкали в патрульную машину. Но одна из пользовательниц пояснила: «К сожалению, знаю этого товарища. Гнида редкостная. Ему все равно кто перед ним, женщина, ребенок. Он боится только реальной мужской силы. А байбак он здоровый и сильный даже без ножа в руке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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