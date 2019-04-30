Куда отправится красноярский «Поезд здоровья» в мае
В министерстве здравоохранения края рассказали, куда в мае отправился передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука).
Список станций:
- Ачинск-2 – 13 – 14 мая
- Назарово – 15 – 17 мая
- Ужур – 18 – 20 мая
- Крутояр – 21 мая
- Красная сопка – 22 мая
- Глядень – 23 мая
- Дивногорск – 24 – 26 мая
Чтобы попасть на прием к специалистам «Поезда здоровья», пациентам необходимо иметь при себе паспорт гражданина или свидетельство о рождении для ребенка, если планируете его показать врачам. Также полис медицинского страхования и выписку из амбулаторной карты.
Прием ведется бесплатно. Можно пройти консультации акушера-гинеколога, невролога, отоларинголога, офтальмолога, стоматолога, терапевта, эндокринолога, уролога, хирурга и педиатра. Также сделать УЗИ, эндоскопию, рентген, сдать необходимые анализы и получить результаты.
Запись на прием будет с 7 часов утра. Прием специалистов начинается с 8 и длится до 18 часов, перерыв на обед – с 13 до 14 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU