Куда отправится красноярский «Поезд здоровья» в мае

СЕГОДНЯ 04:45 2019-04-30T04:45:12+03:00

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В министерстве здравоохранения края рассказали, куда в мае отправился передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука).

Список станций:

- Ачинск-2 – 13 – 14 мая

- Назарово – 15 – 17 мая

- Ужур – 18 – 20 мая

- Крутояр – 21 мая

- Красная сопка – 22 мая

- Глядень – 23 мая

- Дивногорск – 24 – 26 мая

Чтобы попасть на прием к специалистам «Поезда здоровья», пациентам необходимо иметь при себе паспорт гражданина или свидетельство о рождении для ребенка, если планируете его показать врачам. Также полис медицинского страхования и выписку из амбулаторной карты.

Прием ведется бесплатно. Можно пройти консультации акушера-гинеколога, невролога, отоларинголога, офтальмолога, стоматолога, терапевта, эндокринолога, уролога, хирурга и педиатра. Также сделать УЗИ, эндоскопию, рентген, сдать необходимые анализы и получить результаты.

Запись на прием будет с 7 часов утра. Прием специалистов начинается с 8 и длится до 18 часов, перерыв на обед – с 13 до 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU