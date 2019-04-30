2019-04-30T04:19:04+03:00
Происшествия

В Норильске шесть человек устроили подпольное казино

Вскоре всю компанию осудят
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Норильске шесть человек устроили подпольное казиноВ Норильске шесть человек устроили подпольное казиноФото: Мария ЛЕНЦ
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В Норильске компания из шести человек устроила подпольное казино. Однако развернуть криминальный бизнес на широкую ногу им не позволили правоохранительные органы. Расследование уголовного дела в отношении их уже завершено и передано в суд.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в сентябре 2018 года 36 летний обвиняемый снял в аренду помещение на улице Федоровского и организовал в нем первый клуб для азартных игроков. Затем сделал своей знакомой предложение, от которого она не смогла отказаться – открыть еще один игровой клуб, теперь уже на улице Бауманской.

Для того, чтобы справляться на два фронта, обвиняемый принял на работу одного мужчину и трех женщин в качестве администраторов и операторов залов. Из оборудования были закуплены 30 системных блоков, 17 мониторов, 18 оптических мышей, 3 роутера.

Как только правоохранители выявили подпольные казино, их сразу закрыли, а игорное оборудование конфисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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