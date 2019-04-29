2019-04-29T16:34:33+03:00
Общество

Подрядчик больше 4 лет не может отремонтировать 8 километров автотрассы «Енисей» в Хакасии

Дорожные чиновники хотят избавиться от нерадивого подрядчика
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Подрядчик больше 4 лет не может отремонтировать 8 километров автотрассы «Енисей» в ХакасииПодрядчик больше 4 лет не может отремонтировать 8 километров автотрассы «Енисей» в ХакасииФото: Мария ЛЕНЦ
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Управление автомобильных дорог «Енисей» недовольно тем, как дорожно-строительная компания «Сибмост» исполняет свои подрядные обязательства по контракту. И планирует разорвать с ней отношения. Речь идет о реконструкции автомобильной дороги Р-257 «Енисей» (КрасноярскАбаканКызыл – граница с Монголией) на участке 389 – 397 километр (находится на территории Хакасии).

Как следует из искового заявления, госконтракт был заключен еще 27 октября 2014 года. Цена контракта – более 2 миллиардов рублей. Однако до сих пор не выполнен за 4,5 года. Подрядчик работает с нарушением всех календарных графиков. Никаких форс-мажорных обстоятельств за это время не наблюдалось, так что вина лежит исключительно на исполнителе.

Договориться по-хорошему заказчик и подрядчик не смогли. Поэтому и пришлось обращаться в арбитражный суд. У суда есть 5 рабочих дней, чтобы решить, принимать ли исковое обращение к рассмотрению или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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