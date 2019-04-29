СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-29T16:15:07+03:00

В Красноярском крае от клещей уже пострадали 240 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае с начала сезона уже пострадали 240 человек, из них 81 ребенок. Такие цифры приводит «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-служба краевого Роспотребнадзора. Конкретно по итогам прошедшей недели с 19 по 25 апреля к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились 89 жителей края, в том числе 34 ребенка.

Контакты с иксодовыми наблюдались практически во всех южных и центральных районах края: Емельяновском, Большеулуйском, Боготольском, Минусинском, Курагинском, Каратузском, Ермаковском и других.

Что касается Красноярска, здесь за прошедшую неделю в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 22 человека, в том числе 8 детей. А с начала сезона в краевом центре зарегистрировано 64 случая, в том числе 18 среди детей. В большинстве своем красноярцы подхватили клещей в Солнечном, Академгородке, в окрестностях плодово-ягодной станции.

Добавим, что в Красноярске проведены акарицидные обработки на площади 71,13 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU