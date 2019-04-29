2019-04-29T15:31:23+03:00
Общество

В Красноярске подорожали почти все квартиры

То ли спрос повысился, то ли инфляция
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске подорожали почти все квартирыВ Красноярске подорожали почти все квартирыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске подорожали квартиры. Об этом сообщает NewsLab.ru со ссылкой на Красноярскстат. Существеннее всего «переписали» свои ценники владельцы элитных квартир на вторичном рынке – на 4,6 %. Владельцы квартир улучшенного качества – на 0,1 %, среднего качества – 1,7 % и низкого качества – на 1,9 %.

В категории новостроек отмечено повышение цен на квартиры среднего качества – на 1,7 %. И только чуть-чуть, на 0,1 % снизились цены на «улучшенки».

Средняя цена одного квадратного метра на конец I квартала 2019 года составила на первичном рынке жилья – 54 795 рублей, на вторичном рынке – 47 197 рублей.

Наконец, сравним стоимость жилья за 1 квартал 2019 года с IV кварталом 2018 года. В среднем цены на вторичное жилье по всем типам квартир увеличились на 0,3 %. На вторичном рынке – на 1 %.

Добавим немного статистики из соседних регионах. В Хакасии средняя цена квадратного метра на конец I квартала на первичном рынке жилья составила 42 694 рубля, на вторичном рынке – 43 339 рублей. В Туве цена на вторичку составила 57 965 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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