2019-04-29T14:45:45+03:00
Общество

В Красноярске таксисты, пользуясь случаем, в два раза взвинтили цены

Поясняют: во всем виноват снегопад
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске таксисты, пользуясь случаем, в два раза взвинтили ценыВ Красноярске таксисты, пользуясь случаем, в два раза взвинтили ценыФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские таксисты, пользуясь снегопадом, взвинтили цены. Не все, конечно, но большинство из них. Поясняют: закон рынка – не хотите, не вызывайте. Куда деваться горожанам, которые уже успели «переобуть» личные автомобили в летнюю резину? Либо общественный транспорт, либо такси.

Новости ТВК попытались узнать, каков верхний порог запросов таксистов. Как оказалось, цены на такой вид услуг ничем не регламентируются. Даже Роспотребнадзор не сможет их приструнить. Они пользуются любой возможностью, чтобы задрать цену, в том числе праздник и непогоду.

Как выяснилось, фирмы такси работают по двум схемам. У одних тарифы не зависят от погоды и времени суток, цена фиксированная. Но большинство все же закладывает в тариф все-все-все: количество машин на линии, количество заказов, внешние факторы. Формируются так называемые зоны повышенного спроса, где цену растут автоматически, чтобы простимулировать водителей приехать из соседних районов.

Так что в отношениях таксист – клиент превалируют интересы таксиста. Но ни как не рядового потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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